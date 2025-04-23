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В Новороссийске локализовали повторное возгорание на мусорном полигоне

В Новороссийске локализовали повторное возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) после появления 21 апреля отдельных очагов подслойного тления. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на и.о вице-мэра города Рафаэля Беглярова.

Источник: соцсети

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявила, что сведений о повторном пожаре на свалке не поступало. До этого информация о возгорании 20 апреля на потушенном месяц назад объекте также не подтвердилась.

Первичный пожар на полигоне ТКО произошло в ночь на 13 марта. Огонь изначально охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. О полной ликвидации огня не сообщалось.

По факту возгорания краевая прокуратура инициировала проверку. По информации надзорного ведомства, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство. Ранее организацию уже привлекали к административной ответственности за подобные пожары.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в атмосфере хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской.