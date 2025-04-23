Обвиняемые в похищении человека на Эльмаше скрылись от суда

Обвиняемый Рашад Мамедов, по данным суда, в последнее время находился в УФИЦ (исправительном центре) при исправительной колонии № 12, но сбежал оттуда, не прибыв на принудительные работы. Суд запросил постановление об объявлении его в розыск. Муслихиддин Усмонов был оповещен о времени заседания суда, но на него не пришел, на телефонные звонки он не отвечал. На следующее заседание, назначенное на 13 мая, его должны доставить принудительно. Сторона защиты отметила, что причина неявки фигуранта неизвестна и может быть уважительной.