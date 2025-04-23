Омских дорожников осудили за создание картеля

Поводом для расследования стала проверка УФАС. Как выяснил надзорный орган, фигуранты вступили в картельный сговор при выполнении ремонта дороги «Омск—Тара» в Саргатском, Большереченском и Тарском районах. На торгах они намеренно снизили стоимость работ, отсеяли конкурентов и незаконным образом получили доход в размере 1 млрд 680 рублей.