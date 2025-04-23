Омских дорожников осудили за создание картеля

В Омске Кировский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя АО «Омскавтодор» Алексея Шипилова и директора ООО «Стройсервис» Якова Вагнера. Дорожников обвиняли в картельном сговоре и извлечении особо крупного дохода. Дело рассматривалось с 2023 года.
Поводом для расследования стала проверка УФАС. Как выяснил надзорный орган, фигуранты вступили в картельный сговор при выполнении ремонта дороги «Омск—Тара» в Саргатском, Большереченском и Тарском районах. На торгах они намеренно снизили стоимость работ, отсеяли конкурентов и незаконным образом получили доход в размере 1 млрд 680 рублей.
Одним з доказательств в уголовном деле стала запись телефонного разговора, где дорожники договариваются о «сливе» конкурентов.
По итогам судебных разбирательств Фемида признала Алексея Шипилова и Якова Вагнера виновными в предъявленном обвинении. Приговор — года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.
Вердикт не вступил в законную силу.