В Москве прошли обыски по делу экс-главы Корпорации развития Самарской области

Следователи отрабатывают версию о том, что злоумышленники, обманувшие Ольгу Серову на 356 млн рублей 800 тысяч долларов, принесли в офис, расположенный в Москва-Сити, деньги, чтобы обменять на крипту и отправить в Украину.