В Москве прошли обыски по делу экс-главы Корпорации развития Самарской области

В Московском криптообменнике силовики провели обыск и задержали подозреваемых по делу о мошенничестве в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области. Следствие считает, что именно туда мошенники отнесли почти полмиллиарда рублей, принадлежавших Ольге Серовой.
По данным Baza, сегодня, 23 апреля, в криптобменнике Mosca в столице нашей родины правоохранители проводят обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении у бывшего руководителя Корпорации Самарской области.
Следователи отрабатывают версию о том, что злоумышленники, обманувшие Ольгу Серову на 356 млн рублей 800 тысяч долларов, принесли в офис, расположенный в Москва-Сити, деньги, чтобы обменять на крипту и отправить в Украину.
В ходе оперативных мероприятий силовики задержали семерых. Среди задержанных есть некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров, уточняет телеграм-канал.
Ранее мы писали, что правоохранители задержали 3 из 4 мошенников, которым удалось обманом заполучить у 71-летней Ольги Серовой около 450 млн рублей. О ходе расследования мы публиковали отдельный материал.
Информация о том, что экс-глава Корпорации развития Самарской области лишилась почти полумиллиарда рублей, появилась в двадцатых числах января 2025-го года.