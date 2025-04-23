Мосгорсуд отказался отпустить миллиардера Мошковича из СИЗО

Решение Мещанского суда Москвы, который 27 марта арестовал Мошковича на два месяца, остается в силе, передает корреспондент РБК из зала суда.
Адвокаты Мошковича просили рассмотреть апелляционную жалобу в закрытом режиме из-за данных о состоянии здоровья миллиардера, находящихся на его иждивении родственников, а также сумме залога, который сторона защиты просила избрать основателю «Русагро» взамен заключению под стражу. Однако суд не нашел оснований для закрытия процесса и продолжил рассматривать его в открытом режиме.
Как считает защита, у следователя, по ходатайству которого арестовали Мошковича, не было оснований полагать, что миллиардер может скрыться от уголовного преследования. После начала военной операции он находится под персональными санкциями ряда стран, а следствие, отметили адвокаты, не доказало наличие у миллиардера личного самолета, на котором он может покинуть страну. Кроме того, все социальные связи, в том числе компания «Русагро», Мошковича находятся на территории России, которую он не может покинуть в том числе из-за пожилых родителей, находящихся у него на иждивении, заявил защитник бизнесмена.