Мосгорсуд отказался отпустить миллиардера Мошковича из СИЗО

Как считает защита, у следователя, по ходатайству которого арестовали Мошковича, не было оснований полагать, что миллиардер может скрыться от уголовного преследования. После начала военной операции он находится под персональными санкциями ряда стран, а следствие, отметили адвокаты, не доказало наличие у миллиардера личного самолета, на котором он может покинуть страну. Кроме того, все социальные связи, в том числе компания «Русагро», Мошковича находятся на территории России, которую он не может покинуть в том числе из-за пожилых родителей, находящихся у него на иждивении, заявил защитник бизнесмена.