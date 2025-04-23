Вторая полоса Ипподромской магистрали в Новосибирске открыта для движения

После ограничений на Ипподромской магистрали возобновлено движение по второй полосе. Первый этап работы по ликвидации последствий обрушения подпорной стены завершены, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Напомним, что 21 апреля 2023 года в 5:00 утра на улице Ипподромской, возле дома № 49 по улице Гоголя, произошло обрушение подпорной стенки. Авария привела к перекрытию двух из трех полос движения в сторону улицы Фрунзе и полному прекращению движения по дублеру Ипподромской (верхний уровень).
Подрядчики полностью завершили первый этап аварийно-восстановительных работ. За это время были:
— Разобраны железобетонные конструкции.
— Вывезено более 500 кубометров грунта и бетонного лома.
— Очищена проезжая часть от грязи.
— Переставлены бетонные блоки ограждения.
Полное восстановление подпорной стены и открытие всех полос движения планируется завершить до конца мая. Сейчас специалисты продолжают укреплять склон и монтировать новые конструкции.