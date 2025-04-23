Вторая полоса Ипподромской магистрали в Новосибирске открыта для движения

Напомним, что 21 апреля 2023 года в 5:00 утра на улице Ипподромской, возле дома № 49 по улице Гоголя, произошло обрушение подпорной стенки. Авария привела к перекрытию двух из трех полос движения в сторону улицы Фрунзе и полному прекращению движения по дублеру Ипподромской (верхний уровень).