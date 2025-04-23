Улики в огне. Из-за пожара на полигоне тело экс-мэра Самары так и не найдут?

«Не забывайте о крысах, которые в большом количестве есть на всех полигонах. Они как раз питаются в первую очередь органическим мусором. И могут уничтожить останки очень быстро. Нельзя отбрасывать то, что уже давно установилась теплая погода. А значит возрастает скорость разложения органики, поэтому что-то найти крайне тяжело. Я все-таки не верю, что при таких обстоятельствах, в такой ситуации, что-то возможно можно будет найти», — констатировал Игнатов.