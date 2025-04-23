Улики в огне. Из-за пожара на полигоне тело экс-мэра Самары так и не найдут?

Под Самарой на полигоне ТБО «Преображенка» произошло возгорание на площади 450 кв.м. Сейчас там ведутся активные работы по засыпке грунтом. Это не первый случай. Ранее, вечером 28 марта мусор вспыхнул на площади 900 кв.м. Тогда оно произошло из-за выброса свалочного газа.
Напомним, что именно на этом полигоне идут поиски фрагментов тел экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Возможно, огнем охвачен именно тот участок, где оказались выброшены вместе с другим мусором останки Тарховых. Напомним, по версии следствия, их тела расчленила и выбросила в мусорные контейнеры собственная внучка.
Бывший оперативный сотрудник РУОП МВД России по г. Москве с общим стажем службы 23 года, криминалист Михаил Игнатов подчеркнул в беседе с samara.aif.ru, что найти их останки становится практически невозможным.
Сроки упущены.
По словам криминалиста, поиски могли быть успешными, если бы начались сразу после убийства. Однако, около месяца внучка убитых Екатерина имитировала их присутствие в городе, отвечая на СМС с телефонов, принадлежавших родственникам.
После того, как девушку арестовали, в начале февраля 2025 года, она почти месяц молчала, затягивая по версии криминалиста, расследование.
«Насчет полигона я говорил еще ранней весной, что отыскать тела и фрагменты тел там крайне сложная задача. Спустя столько времени уже несколько слоев мусора сверху было завезено и утрамбовано», — считает криминалист.
Он также напомнил про наличие грызунов, которые водятся на полигоне.
«Не забывайте о крысах, которые в большом количестве есть на всех полигонах. Они как раз питаются в первую очередь органическим мусором. И могут уничтожить останки очень быстро. Нельзя отбрасывать то, что уже давно установилась теплая погода. А значит возрастает скорость разложения органики, поэтому что-то найти крайне тяжело. Я все-таки не верю, что при таких обстоятельствах, в такой ситуации, что-то возможно можно будет найти», — констатировал Игнатов.
Дело Тарховых.
Известно, что обвиняемая — родная внучка Тарховых Екатерина. Девушка имеет 6-летнего сына. Его отец — израильтянин Влад Пасек. Он рассчитывает начать борьбу за сына. Пока мальчик находится под опекой своей крестной.
Екатерина сотрудничает со следствием: она рассказала про сообщника и про то, как прятала фрагменты тел. Пока были найдены только частицы сосудов в трубах их квартиры. Больше ничего обнаружить не удалось.