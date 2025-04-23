Кроссовер сбил 5-летнюю девочку в Гомеле, ГАИ ищет очевидцев

ДТП произошло 22 апреля примерно в 17.30 на ул. Украинской областного центра. По предварительным данным областной ГАИ, 51-летняя женщина на «Хендай» совершила наезд на 5-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.
С травмами девочку привезли в детскую областную больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи ребенка доставили домой.
Правоохранители проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
«Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам: 8−0232−50−44−44 и 8−044−767−45−10. Также родителям напоминаем, что в силу возраста дети не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность, поэтому их главная задача — научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге и вблизи нее. Если ребенок не знает и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра», — напомнили в УВД.