Кроссовер сбил 5-летнюю девочку в Гомеле, ГАИ ищет очевидцев

«Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просим сообщить по телефонам: 8−0232−50−44−44 и 8−044−767−45−10. Также родителям напоминаем, что в силу возраста дети не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность, поэтому их главная задача — научить ребенка правилам безопасного поведения на дороге и вблизи нее. Если ребенок не знает и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра», — напомнили в УВД.