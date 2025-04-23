В Уфе будут эвакуировать самокаты

С наступлением теплого сезона на улицах Уфы значительно возросло количество электросамокатов и велосипедов. По обновленным данным, только на электросамокатах жители столицы совершают свыше миллиона поездок.
В минувшем году городские власти провели масштабную работу с операторами кикшеринга, результатом которой стало утверждение регламента использования СИМ. Принятое постановление содержит четкие требования к размещению устройств, правилам их эксплуатации, возрастным ограничениям для пользователей, а также определяет зоны, где движение на таких средствах запрещено.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на проблему хаотичного размещения электросамокатов, которые часто загромождают тротуары и создают препятствия для пешеходов. В связи с этим мэр дал указание профильному управлению разработать механизм эвакуации неправильно припаркованных СИМ с городских улиц.
Напомним, что с начала года в Уфе было зарегистрировано четыре ДТП с участием самокатов.
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