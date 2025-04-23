В Уфе будут эвакуировать самокаты

В минувшем году городские власти провели масштабную работу с операторами кикшеринга, результатом которой стало утверждение регламента использования СИМ. Принятое постановление содержит четкие требования к размещению устройств, правилам их эксплуатации, возрастным ограничениям для пользователей, а также определяет зоны, где движение на таких средствах запрещено.