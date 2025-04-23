Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе будут эвакуировать самокаты

С улиц Уфы начнется эвакуация электросамокатов.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением теплого сезона на улицах Уфы значительно возросло количество электросамокатов и велосипедов. По обновленным данным, только на электросамокатах жители столицы совершают свыше миллиона поездок.

В минувшем году городские власти провели масштабную работу с операторами кикшеринга, результатом которой стало утверждение регламента использования СИМ. Принятое постановление содержит четкие требования к размещению устройств, правилам их эксплуатации, возрастным ограничениям для пользователей, а также определяет зоны, где движение на таких средствах запрещено.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на проблему хаотичного размещения электросамокатов, которые часто загромождают тротуары и создают препятствия для пешеходов. В связи с этим мэр дал указание профильному управлению разработать механизм эвакуации неправильно припаркованных СИМ с городских улиц.

Напомним, что с начала года в Уфе было зарегистрировано четыре ДТП с участием самокатов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.