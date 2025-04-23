В Уфе из окна четвертого этажа выпала маленькая девочка

В Уфе в больнице оказалась маленькая девочка 2023 года рождения. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже на улице Т. Янаби.
По информации УГЗ Уфы, малышка выжила, но получила тяжелые травмы, с которыми доставлена в больницу. Известно, что в момент инцидента ребенок был под присмотром бабушки.
Сейчас за жизнь девочки борются столичные врачи.
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