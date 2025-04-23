Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе из окна четвертого этажа выпала маленькая девочка

Девочка 2023 года рождения выпала из уфимской девятиэтажки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в больнице оказалась маленькая девочка 2023 года рождения. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже на улице Т. Янаби.

По информации УГЗ Уфы, малышка выжила, но получила тяжелые травмы, с которыми доставлена в больницу. Известно, что в момент инцидента ребенок был под присмотром бабушки.

Сейчас за жизнь девочки борются столичные врачи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.