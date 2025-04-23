В Тольятти полиция нашла водителя, которые разъезжал по «пешеходке» набережной

Позже нашли автолюбителя. Им оказался 28-летний горожанин. На него составили административный протокол. Мужчине грозит штраф до 2 тыс. рублей, уточнили в областном ГУ МВД. А на дорогах Самары начал работать мотовзвод ДПС.