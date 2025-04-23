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В Тольятти полиция нашла водителя, которые разъезжал по «пешеходке» набережной

Правоохранители вышли на нарушителя благодаря публикациям в соцсетях.

Правоохранители вышли на нарушителя благодаря публикациям в соцсетях. Подробностями поделились представители регионального главка.

Ранее стражи порядка узнали, что по «пешеходке» в районе тольяттинской набережной разъезжал неизвестный на Mercedes-Benz. Его засняли на видео. На записи обратили внимание полицейские.

Позже нашли автолюбителя. Им оказался 28-летний горожанин. На него составили административный протокол. Мужчине грозит штраф до 2 тыс. рублей, уточнили в областном ГУ МВД. А на дорогах Самары начал работать мотовзвод ДПС.

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