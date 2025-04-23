Минздрав сообщил о семи случаях отравления в школе № 178 Екатеринбурга

«Все дети имеют легкую степень заболевания. Двое были госпитализированы ночью, но уже без клинических проявлений — симптомы наблюдались только дома. Пятерым детям диагноз поставлен амбулаторно после вызова врача на дом. Мы располагаем информацией о том, что родители еще нескольких десятков детей сообщили о симптомах в виде рвоты или жидкого стула, но за медицинской помощью не обращались. Медики проведут активное посещение этих детей на дому для установления диагнозов», — рассказала Савинова.