В Уфе возобновили обработку парков после затянувшихся дождей

В Уфе продолжат акарицидную обработку скверов, парков и улиц после периода дождливой погоды. Особое внимание этим мероприятиям будет уделено в преддверии праздничных дней.
По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2025 года в медицинские учреждения Уфы поступило 71 обращение по поводу укусов клещей, включая 19 случаев среди детей. Большинство инцидентов произошло за городской чертой.
Лабораторные исследования 371 членистоногого показали наличие возбудителей заболеваний в 13 случаях. При проверке 308 насекомых на боррелиоз выявлено 11 положительных результатов. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом среди уфимцев в текущем сезоне не зафиксировано.
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