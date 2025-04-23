В отношении Чубайса открыли исполнительное производство по взысканию долга

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Это следует из банка данных исполнительных производств, с которыми ознакомился ТАСС.
Там указано, что должником является Чубайс Анатолий Борисович, а исполнительное производство открыто 17 апреля. «Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в банке данных.
5 апреля стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».
Компания также подала заявление о принятии обеспечительных мер в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей. Суд наложил арест на денежные средства и иное имущество фигурантов на 5 млрд 607 млн 112 тыс. 53 рубля.