В отношении Чубайса открыли исполнительное производство по взысканию долга

5 апреля стало известно, что Арбитражный суд Москвы по иску Роснано наложил арест на денежные средства и иное имущество бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей. Согласно определению суда, компания «Роснано» обратилась с иском к Чубайсу, Юрию Удальцову, Олегу Киселеву, Борису Подольскому, Герману Пихою, Дмитрию Пимкину, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину «о солидарном взыскании убытков в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения судебного акта».