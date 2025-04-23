Водитель Renault погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Красноармейском районе

В Красноармейском районе Челябинской области водитель Renault Logan погиб в лобовом столкновении с грузовиком Scania на 24 километре автодороги «Восточный обход Челябинска». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, сообщили в областном ведомстве.
Смертельная авария произошла днем 23 апреля. По предварительным данным, водитель легковушки 1956 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на «встречку» в разрешенном месте и врезался во встречный большегруз с полуприцепом в виде цистерны под управлением водителя 1960 года рождения.
Цистерна была пустой. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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