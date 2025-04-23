Водитель Renault погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Красноармейском районе

Смертельная авария произошла днем 23 апреля. По предварительным данным, водитель легковушки 1956 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на «встречку» в разрешенном месте и врезался во встречный большегруз с полуприцепом в виде цистерны под управлением водителя 1960 года рождения.