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Водитель Renault погиб в лобовом ДТП с грузовиком в Красноармейском районе

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Красноармейском районе Челябинской области водитель Renault Logan погиб в лобовом столкновении с грузовиком Scania на 24 километре автодороги «Восточный обход Челябинска». Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства, сообщили в областном ведомстве.

Смертельная авария произошла днем 23 апреля. По предварительным данным, водитель легковушки 1956 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на «встречку» в разрешенном месте и врезался во встречный большегруз с полуприцепом в виде цистерны под управлением водителя 1960 года рождения.

Цистерна была пустой. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте от полученных травм. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

В Магнитогорске 16-летний мотоциклист попал в реанимацию, налетев на пень.