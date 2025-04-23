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В Самаре парень на «Газели» сдал назад и сбил 78-летнюю пенсионерку 23 апреля

Это случилось в среду днем в Промышленном районе города. Пострадавшую отвезли в больницу.

Это случилось в среду днем в Промышленном районе города. Пострадавшую отвезли в больницу, рассказали в региональном главке.

Полицейские уточнили: 23-летний парень на «Газели» сдал назад и сбил 78-летнюю женщину около панельной пятиэтажки на проспекте Кирова, 242, недалеко от Воронежских озер.

Пенсионерку после инцидента госпитализировали. Правоохранители организовали проверку. Продолжают выяснять детали произошедшего. А до этого в области подросток на питбайке врезался в 10-летнего велосипедиста.

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