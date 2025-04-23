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В Новошахтинске арестовали подозреваемого в убийстве

Житель Новошахтинска был убит из огнестрельного оружия, подозреваемого арестовали.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске взяли под стражу подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, ссора со стрельбой произошла 20 апреля 2025 года. Предварительно, 46-летний мужчина приехал с охотничьим ружьем к 59-летнему знакомому, с которым у него сложились личные неприязненные отношения. Гость несколько раз выстрелил в жертву, и ранение в голову оказалось смертельным.

После произошедшего подозреваемого арестовали. Во время следствия выяснилось, что огнестрельное оружие мужчина приобрел и хранил незаконно. Этому обстоятельству дадут дополнительную оценку по статье 222 УК РФ. Сейчас следователи продолжают выяснять детали произошедшего.