В Новошахтинске арестовали подозреваемого в убийстве

По данным ведомства, ссора со стрельбой произошла 20 апреля 2025 года. Предварительно, 46-летний мужчина приехал с охотничьим ружьем к 59-летнему знакомому, с которым у него сложились личные неприязненные отношения. Гость несколько раз выстрелил в жертву, и ранение в голову оказалось смертельным.