Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с погибшим мотоциклистом в Минске

Как сообщалось, вечером 22 апреля 30-летняя водитель Seat двигалась по улице Первомайской. При перестроении в соседнюю полосу движения женщина столкнулась с двигавшимся попутно мотоциклом под управлением 41-летнего мужчины. От удара мотоциклист потерял контроль над управлением и врезался в осветительную мачту. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.