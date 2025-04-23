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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с погибшим мотоциклистом в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим мотоциклистом в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось, вечером 22 апреля 30-летняя водитель Seat двигалась по улице Первомайской. При перестроении в соседнюю полосу движения женщина столкнулась с двигавшимся попутно мотоциклом под управлением 41-летнего мужчины. От удара мотоциклист потерял контроль над управлением и врезался в осветительную мачту. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси в отношении 30-летней женщины. Следственный комитет настоятельно рекомендует водителям при совершении маневров быть предельно внимательными за рулем.