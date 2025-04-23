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В Самаре на улице Победы из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок

В областной столице 22 апреля 2025 года из окна многоэтажки выпал 2-летний мальчик.

В областной столице 22 апреля 2025 года из окна многоэтажки выпал 2-летний мальчик. Об этом стало известно от регионального МЧС.

На данный момент не разглашается в каком состоянии находится ребенок, но известно, что его госпитализировали.

Специалисты ведомства напомнили гражданам о мерах безопасности. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка одного рядом с открытыми окнами. Также, необходимо установить блокаторы и поставить мебель подальше от подоконников.

Ранее мы писали о проводившихся на проспекте Ленина ремонтных работах.

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