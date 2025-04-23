В Севастополе автобус с детьми попал в ДТП

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Предварительно стало известно, что 53-летний водитель автобуса неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Honda, который в свою очередь врезался в другую машину марки BMW.
В результате аварии в больницу госпитализировали восемь детей — пассажиров автобуса.
Полиция проводит проверку, прокуратура контролирует ее ход.
Ранее сообщалось, что утром 23 апреля в Севастополе легковой автомобиль сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. Он находится в реабилитации.