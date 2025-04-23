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Минчанин ограбил цветочный бутик, но цветы не тронул

Житель Минска ограбил цветочный магазин, но украл не цветы.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин ограбил цветочный бутик, но цветы не тронул. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин ночью обворовал цветочный бутик. Спойлер: похитил не цветы», — отметили в милиции.

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД поступила информация о краже имущества из цветочного магазина, стоимостью 2000 рублей. По подозрению в краже был задержан 54-летний житель Минска. Удалось установить, что в ночное время фигурант проходил мимо цветочного магазина и заметил, что помещение не оборудовано сигнализацией.

Мужчина кулаком разбил дверь входной двери, проник в цветочный магазин и украл планшет, мобильный телефон, платежный терминал.

«Гаджет фигурант продал случайному прохожему, планшет — в мастерскую по ремонту техники, а терминал выбросил. Деньги потратил на личные нужды», — уточнили в ведомстве.

В отношении фигуранта заведено уголовное дело за кражу.

Тем временем гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом.

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