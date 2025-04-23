Минчанин ограбил цветочный бутик, но цветы не тронул

В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД поступила информация о краже имущества из цветочного магазина, стоимостью 2000 рублей. По подозрению в краже был задержан 54-летний житель Минска. Удалось установить, что в ночное время фигурант проходил мимо цветочного магазина и заметил, что помещение не оборудовано сигнализацией.