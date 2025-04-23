Минчанин ограбил цветочный бутик, но цветы не тронул. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин ночью обворовал цветочный бутик. Спойлер: похитил не цветы», — отметили в милиции.
В сообщении сказано, что в Первомайское РУВД поступила информация о краже имущества из цветочного магазина, стоимостью 2000 рублей. По подозрению в краже был задержан 54-летний житель Минска. Удалось установить, что в ночное время фигурант проходил мимо цветочного магазина и заметил, что помещение не оборудовано сигнализацией.
Мужчина кулаком разбил дверь входной двери, проник в цветочный магазин и украл планшет, мобильный телефон, платежный терминал.
«Гаджет фигурант продал случайному прохожему, планшет — в мастерскую по ремонту техники, а терминал выбросил. Деньги потратил на личные нужды», — уточнили в ведомстве.
В отношении фигуранта заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем гомельчанин выплатил 4500 рублей долгов, когда приставы арестовали его дом.
Ранее телеканал ОНТ показал аллергикам карту, ставшую красной из-за пыльцы.
Кро