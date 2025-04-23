В Уфе следком начал проверку после падения малолетнего ребенка из окна

Следком Башкирии начал проверку по факту падения девочки 2023 года рождения из окна девятиэтажки. Напомним, несчастный случай произошел днем 23 апреля на Тухвата Янаби. Малышка выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.
Известно, что ребенку удалось выжить, но она получила тяжелые травмы. Прибывшие на место инцидента медики экстренно доставили малышку в больницу.
Следователи начали расследование падения ребенка. Они опросили свидетелей, а также намерены выяснить, в каких условиях растет девочка и почему ее бабушка не уследила за ней.
— В настоящее время следователем совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и семья ребенка, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, устанавливаются обстоятельства падения, — прокомментировали случившееся в СУ СКР по Башкирии.
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