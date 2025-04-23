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В Прикамье мать подозревают в причинении младенцу смерти по неосторожности

В Кудымкаре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы.

В Кудымкаре возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что днем 21 апреля в своей квартире в Кудымкаре нетрезвая фигурантка решила искупать своего пятимесячного сына. Женщина наполнила детскую ванну водой, поместила в нее ребенка и оставила его без присмотра. Младенец погрузился в воду и погиб.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. Сейчас допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные и процессуальные действия. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.