В Прикамье мать подозревают в причинении младенцу смерти по неосторожности

Следствие установило, что днем 21 апреля в своей квартире в Кудымкаре нетрезвая фигурантка решила искупать своего пятимесячного сына. Женщина наполнила детскую ванну водой, поместила в нее ребенка и оставила его без присмотра. Младенец погрузился в воду и погиб.