Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таможня Беларуси сказала о задержании гражданина Франции из-за находки в носке

ГТК проинформировал о задержании 46-летнего француза, приехавшего в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Таможня Беларуси сказала о задержании гражданина Франции из-за находки в носке. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что 46-летний гражданин Франции ехал вместе с женой на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Каменный Лог». Иностранцы для прохождения таможенного контроля выбрали зеленый коридор, чем подтвердили отсутствие у них товаров, которые нужно декларировать.

В ведомстве добавили, что в зоне таможенного оформления служебная собака дала понять сотрудникам таможни о запрещенных веществах, которые есть у иностранца. Так, в момент осмотра сумки гражданина Франции был найден сверток, который был обернут в полиэтиленовую пленку и спрятанный в носок.

«Гражданин признался, что это наркотик», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эксперт Лидского межрайотдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердил, что вещество представляет из себя опасный наркотик, его масса составила более 2,5 грамма.

В ГТК добавили, что Гродненская региональная таможня завела уголовное дело признакам совершения преступления по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет. Гражданин Франции был задержан.

Ранее мы писали, что минчанин пойдет под суд из-за пачки сигарет, найденной на скамейке у подъезда.

Тем временем КГК Беларуси сказал про 44 уголовных дела за финансирование экстремисткой и террористической деятельности.

А еще Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.