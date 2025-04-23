Таможня Беларуси сказала о задержании гражданина Франции из-за находки в носке

В ведомстве добавили, что в зоне таможенного оформления служебная собака дала понять сотрудникам таможни о запрещенных веществах, которые есть у иностранца. Так, в момент осмотра сумки гражданина Франции был найден сверток, который был обернут в полиэтиленовую пленку и спрятанный в носок.