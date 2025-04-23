Таможня Беларуси сказала о задержании гражданина Франции из-за находки в носке. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что 46-летний гражданин Франции ехал вместе с женой на рейсовом автобусе через пункт пропуска «Каменный Лог». Иностранцы для прохождения таможенного контроля выбрали зеленый коридор, чем подтвердили отсутствие у них товаров, которые нужно декларировать.
В ведомстве добавили, что в зоне таможенного оформления служебная собака дала понять сотрудникам таможни о запрещенных веществах, которые есть у иностранца. Так, в момент осмотра сумки гражданина Франции был найден сверток, который был обернут в полиэтиленовую пленку и спрятанный в носок.
«Гражданин признался, что это наркотик», — сказано в сообщении.
Уточняется, что эксперт Лидского межрайотдела управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердил, что вещество представляет из себя опасный наркотик, его масса составила более 2,5 грамма.
В ГТК добавили, что Гродненская региональная таможня завела уголовное дело признакам совершения преступления по части 1 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет. Гражданин Франции был задержан.
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