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Нижегородца арестовали по подозрению в экстремизме

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ — организация деятельности экстремистской организации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным следствия, мужчина, позиционируя себя в качестве лидера запрещённого на территории Российской Федерации движения, осуществлял координацию его деятельности в городах Выкса, Кулебаки и Навашино Нижегородской области.

В частности, он организовывал сбор денежных средств и продуктов питания для нужд сообщества, тем самым обеспечивая его функционирование. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместных мероприятий следователей Следственного комитета России, оперативных сотрудников УФСБ России по Нижегородской области и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Обвиняемый свою вину не признал.

о ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также выявление других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Шахунье Нижегородской области трем местным жительницам грозит тюремный срок за экстремизм.