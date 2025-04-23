Нижегородца арестовали по подозрению в экстремизме

В частности, он организовывал сбор денежных средств и продуктов питания для нужд сообщества, тем самым обеспечивая его функционирование. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена в ходе совместных мероприятий следователей Следственного комитета России, оперативных сотрудников УФСБ России по Нижегородской области и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Обвиняемый свою вину не признал.