В Уфе 250 человек эвакуировали из-за пожара в здании на бульваре Ибрагимова.

В Уфе поступило сообщение в МЧС о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании на бульваре Ибрагимова. Сотрудники МЧС России выехали по повышенному рангу пожара в Уфе.
Из здания были эвакуированы 250 человек, в том числе 30 детей, сообщает пресс-служба МЧС республики.
По прибытии на место огнеборцами МЧС России проведено обследование всех помещений с помощью тепловизора. Наблюдалось небольшое задымление здания на втором этаже. Горения не обнаружено.
Предварительно, после осмотра установлено, что происходило задымление в вентиляционной шахте. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.