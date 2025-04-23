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В Уфе 250 человек эвакуировали из-за пожара в здании на бульваре Ибрагимова

В Уфе 250 человек эвакуировали из-за пожара в здании на бульваре Ибрагимова.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Уфе поступило сообщение в МЧС о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании на бульваре Ибрагимова. Сотрудники МЧС России выехали по повышенному рангу пожара в Уфе.

Из здания были эвакуированы 250 человек, в том числе 30 детей, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По прибытии на место огнеборцами МЧС России проведено обследование всех помещений с помощью тепловизора. Наблюдалось небольшое задымление здания на втором этаже. Горения не обнаружено.

Предварительно, после осмотра установлено, что происходило задымление в вентиляционной шахте. Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России.