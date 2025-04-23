В Молдове раскрыта криптовалютная афера: Людей лишили 7 миллионов леев

В Молдове раскрыта криптовалютная афера на 7 миллионов леев.
Правоохранители задержали пятерых человек, которые выманили у пожилых людей около 7 миллионов леев под предлогом инвестиций в криптовалюту.
Схему наладили в 2023 году. Подозреваемые убеждали пожилых людей со всех уголков страны вкладываться в криптовалюту. Мошенники открывали банковские счета, куда обманутые граждане переводили деньги. Одна из задержанных, сожительница лидера ОПГ, выступала в роли курьера. В общей сложности, мошенники выманили 385 000 леев, 360 000 долларов и 30 000 евро (или примерно 7 миллионов леев).
Расследование дела продолжается, подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
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