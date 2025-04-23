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В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде

Полиция в Братске допрашивает молодых людей, избивших ровесника в подъезде дома.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 23 апр — РИА Новости. Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Иркутские правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как в подъезде многоквартирного дома в Братске толпа молодых людей избивает своего ровесника. Юношу скидывают с лестницы, бьют ногами и руками по голове. СК завел уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц.

«В Братске полицейские установили участников конфликтной ситуации, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время подозреваемые, а также молодой человек, пострадавший от противоправных действий, опрашиваются сотрудниками полиции и следователями регионального СК», — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают объективную картину случившегося и причины произошедшего. На видеозаписи в Telegram-канале ГУМВД по Иркутской области представлено видео, где хулиганы извиняются за то, что избили юношу и обещают этого больше не повторять.