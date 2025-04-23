В Ростове-на-Дону в отношении участников резонансной драки завели уголовное дело

Известно, что глава федерального СК потребовал доложить о ходе расследования в отношении всех участников конфликта, а также проверить доводы, публикуемые в соцмедиа. Сообщалось, что ростовчанин защищал себя от нападавших и нанес «телесные повреждения» одному из них, и сейчас материалы по этому факту якобы вернули в прокурору для устранения препятствий для суда.