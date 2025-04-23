В Ростове-на-Дону в отношении участников резонансной драки завели уголовное дело

Дело в отношении участников резонансной драки в Ростове-на-Дону получило новый поворот. Теперь уголовные дела завели и в отношении троих хулиганов, за конфликт с которыми попал под следствие один из жителей донской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
— По поручению председателя СК РФ в отношении нарушителей общественного порядка, напавших на ростовчанина, возбуждено дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Предъявлено обвинение. Двоих подозреваемых взяли под домашний арест, еще один мужчина объявлен в международный розыск, — уточнили в СК.
Известно, что глава федерального СК потребовал доложить о ходе расследования в отношении всех участников конфликта, а также проверить доводы, публикуемые в соцмедиа. Сообщалось, что ростовчанин защищал себя от нападавших и нанес «телесные повреждения» одному из них, и сейчас материалы по этому факту якобы вернули в прокурору для устранения препятствий для суда.