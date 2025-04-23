В Ростове мужчина погиб, выпав из окна пятого этажа

В Ростове-на-Дону мужчина выпал из окна и погиб. Происшествие случилось на улице Казахской 23 апреля, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» собственный источник.
Очевидцы говорят, что на вид человеку было около 60 лет. По предварительным данным, он упал с пятого этажа. Свидетели инцидента вызвали на место скорую помощь, однако сотрудникам оставалось лишь диагностировать смерть пострадавшего.
Отметим, что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу происшествия не поступало.