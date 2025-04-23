В Ростовской области под колесами поездов погибли два человека

В первом случае, 17-летний подросток погиб под колесами пассажирского поезда, прибывающего на станцию Казачьи Лагери Ростовской области.
По информации источника, парень переходил пути в наушниках и мог не услышать приближение состава.
Вторая авария случилась вечером того же дня в Аксайском районе на 1099-м км железнодорожный путей. Пассажирский поезд, следующий по маршруту Махачкала-Санкт-Петербург, сбил мужчину, который пытался пересечь железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящий момент сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства по обоим трагическим эпизодам.