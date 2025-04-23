В Ростовской области под колесами поездов погибли два человека

Сотрудники управления на транспорте МВД по России по СКФО проводят проверку по фактам гибели сразу двух человек под колесами пассажирских поездов. Оба трагических инцидента произошли 21 апреля, в разных локациях Ростовской области, сообщил Ъ-Ростов источник в пресс-службе ведомства.