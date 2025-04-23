Названа причина массового отравления клиентов кафе «Rollar» в Альметьевске

Причиной массового заболевания сальмонеллезом клиентов кафе «Rollar» в Альметьевске стало нарушение его сотрудниками санитарных требований при приготовлении пищи и несоблюдение технологии приготовления, а также правил личной гигиены, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
Всего с 15 по 17 апреля среди заказавших доставку еды из этого кафе было зарегистрировано 22 случая заболевания кишечной инфекцией, а 19 из них выявлена сальмонелла.
«По результатам лабораторных исследований в трех смывах с венчика миксера, емкости рисоварки и банки для соуса “Унаги” были выявлены бактерии группы кишечной палочки, у двух сотрудников, в том числе повара, в крови выявлены антитела к сальмонеллам, также у повара методом ПЦР обнаружена сальмонелла», — рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.
Все материалы этой проверки были направлены в суд, который постановил закрыть кафе «Rollar» на 90 суток. Напомним, что, помимо этого, по факту массового заболевания клиентов заведения, среди которых были также дети, завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.