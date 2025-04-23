Названа причина массового отравления клиентов кафе «Rollar» в Альметьевске

«По результатам лабораторных исследований в трех смывах с венчика миксера, емкости рисоварки и банки для соуса “Унаги” были выявлены бактерии группы кишечной палочки, у двух сотрудников, в том числе повара, в крови выявлены антитела к сальмонеллам, также у повара методом ПЦР обнаружена сальмонелла», — рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.