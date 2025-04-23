«Виноваты тормоза»: что сказал суду водитель грузовика, в ДТП с которым погибли четверо

Обвиняемый Фарид Хайрутдинов настаивал в суде, что необходимо провести следственный эксперимент на том же месте с тем же автомобилем и в то же время суток. Это, по его мнению, поможет доказать, что он невиновен, а причина в неисправности тормозной системы грузовика.