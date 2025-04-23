«Виноваты тормоза»: что сказал суду водитель грузовика, в ДТП с которым погибли четверо

Мать обвиняемого не могла сдержать слез в суде.
Сегодня Приволжский суд Казани арестовал 28-летнего водителя цементовоза Фарида Хайрутдинова. Его обвиняют в том, что он устроил ДТП на трассе в Апастовском районе, протаранив несколько легковых авто, в результате чего погибли четыре человека.
Фарид Хайрутдинов живет в Дрожжановском районе, у него среднее специальное образование, холост. Работает водителем в компании «Профтранс», ранее не судим. Напомним, вчера ночью в Апастовском районе водитель цементовоза въехал в остановившиеся на светофоре автомобили Sollers, «Лада Веста», «КАМАЗ» и Opel.
Смертельное ДТП произошло на 59-м километре трассы Казань — Буинск — Ульяновск. В результате столкновения водители и пассажиры автомобилей Sollers и «Лада» скончались на месте.
На заседание поддержать мужчину пришли его родственники. Сначала они ругались на журналистов за то, что те якобы превращают трагедию в цирк, но потом извинились. В числе пришедших поддержать были и родители молодого мужчины, его мама не смогла сдержать слез.
«Вы молодому парню жизнь гробите», — сказал отец подсудимого.
В суде Фарид Хайрутдинов заявил, что причиной трагедии стала неисправность тормозов его цементовоза.
«Тормоза были неисправны, что я мог сделать?».
По версии следствия, 28-летний водитель грузовика Foton значительно превысил скорость. Вместо разрешенных 50 км/ч на участке с ремонтными работами он ехал со скоростью 117 км/ч. Сам водитель цементовоза настаивает на том, что это неправда.
В суде следователь отметил, что Фарид Хайрутдинов признал свою вину еще на стадии допросов, несмотря на его версию о неисправных тормозах, он подтвердил суду, что вину признал.
«Причастность гражданина была установлена на месте происшествия, в допросах он указал, что в результате допущенных им нарушений ПДД совершил наезд, в результате ДТП погибли четыре человека. Вину он признал», — сказал следователь.
Как стало известно «Татар-информу», в Sollers ехали женщина-водитель 1997 года рождения и мужчина-пассажир 1996 года рождения — оба жители Татарстана, водитель и пассажир «Лады» 1996-го и 2000 годов рождения — из Пензенской области. Все четверо получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте аварии.
Обвиняемый Фарид Хайрутдинов настаивал в суде, что необходимо провести следственный эксперимент на том же месте с тем же автомобилем и в то же время суток. Это, по его мнению, поможет доказать, что он невиновен, а причина в неисправности тормозной системы грузовика.
«Прошу назначить мне домашний арест. Я признал вину, отказали тормоза, что я мог сделать? Скрываться не собираюсь», — сказал он.
Адвокат обвиняемого также настаивала на домашнем аресте, однако суд постановил отправить Хайрутдинова в СИЗО на два месяца.