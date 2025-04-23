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По городам и районам Башкирии пройдет «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» пройдёт в городах и районах Башкирии 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Во всех городах и районах Башкирии 9 Мая состоится традиционное шествие «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в ходе рабочего совещания с членами правительства.

Руководитель региона дал указание местным администрациям утвердить маршруты и регламент проведения памятных мероприятий. Центральная колонна в Уфе пройдет по проспекту Октября — от перекрестка с улицей города Галле до улицы Кольской. Шествие начнется после завершения военного парада и проезда техники.

Особенностью акции станет исполнение песни «Катюша» на русском и башкирском языках. Сбор участников запланирован на 10:00, а начало шествия — на 11:00. Торжества откроются минутой молчания.

В программе празднования 80-летия Победы также запланировано возложение цветов к памятнику Героя России Минигали Шаймуратова на Советской площади и мемориалу с Вечным огнем в парке Победы.

Для тех, кто не сможет принять участие в шествии лично, доступна онлайн-акция «Бессмертный полк России». До 6 мая можно разместить фотографию ветерана или труженика тыла на официальном сайте 2025.polkrf.ru или через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

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