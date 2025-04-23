По городам и районам Башкирии пройдет «Бессмертный полк»

Для тех, кто не сможет принять участие в шествии лично, доступна онлайн-акция «Бессмертный полк России». До 6 мая можно разместить фотографию ветерана или труженика тыла на официальном сайте 2025.polkrf.ru или через мини-приложения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.