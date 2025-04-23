Семь авто с машиной скорой помощи попали в массовое ДТП в Минске

Массовая авария с семью автомобилями произошла в Минске, сообщили 23 апреля в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Массовое ДТП произошло на улице Народной с участием машины скорой помощи. Как рассказали в ГАИ, примерно в 14.20 часов 61-летний водитель «скорой» проявил невнимательность и врезался в стоящий «Фольксваген».
После столкновения легковушка проехала вперед, от чего по цепочке столкнулись еще пять авто. В ДТП механические повреждения получили семь машин «Ауди», «Опель», «Ситроен», «Рено» и три «Фольксвагена».