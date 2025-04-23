Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь авто с машиной скорой помощи попали в массовое ДТП в Минске

В Минске скорая помощь попала в массовое ДТП с семью автомобилями.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Массовая авария с семью автомобилями произошла в Минске, сообщили 23 апреля в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Массовое ДТП произошло на улице Народной с участием машины скорой помощи. Как рассказали в ГАИ, примерно в 14.20 часов 61-летний водитель «скорой» проявил невнимательность и врезался в стоящий «Фольксваген».

После столкновения легковушка проехала вперед, от чего по цепочке столкнулись еще пять авто. В ДТП механические повреждения получили семь машин «Ауди», «Опель», «Ситроен», «Рено» и три «Фольксвагена».