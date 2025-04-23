В Башкирии мужчина грозился убить бывшую жену

В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Благовещенска. Мужчине инкриминируют угрозу убийством в отношении бывшей супруги и попытку подкупа сотрудника ГАИ.
Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина незаконно проник в дом жены, силой вывез ее в безлюдное место и, вооружившись отверткой, угрожал убить ее. Через месяц он снова грозился расправиться с женщиной, воспользовавшись предлогом подвезти женщину на работу.
Также мужчина в январе 2025 года был остановлен за пьяную езду. Во время составления протокола он предложил инспектору 600 тысяч рублей за прекращение дела, передав ему 50 тысяч, что стало основанием для нового уголовного преследования.
Несмотря на отрицание вины подсудимым, собранных доказательств достаточно для передачи дела в суд.
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