Уфимский «Салават Юлаев» впервые за шесть лет вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В Уфе в решающем седьмом матче четвертьфинальной серии «Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 3:2. Встреча проходила на домашней арене уфимской команды.
Голы в составе победителей забили Шелдон Ремпал, Владислав Ефремов и Алексей Василевский. В составе гостей отличились Иван Морозов и Даниил Орлов.
По итогам напряжённой серии «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака» со счётом 4−3. В следующем раунде плей-офф уфимцы встретятся с победителем противостояния между «Локомотивом» и «Авангардом», где после шести матчей счёт равный — 3:3. Решающая встреча этой пары состоится 23 апреля в 19:30 по московскому времени.
Другой полуфинальный матч Кубка Гагарина сведёт челябинский «Трактор» и московское «Динамо».
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