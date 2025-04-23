Уфимский «Салават Юлаев» впервые за шесть лет вышел в полуфинал Кубка Гагарина

По итогам напряжённой серии «Салават Юлаев» вырвал победу у «Спартака» со счётом 4−3. В следующем раунде плей-офф уфимцы встретятся с победителем противостояния между «Локомотивом» и «Авангардом», где после шести матчей счёт равный — 3:3. Решающая встреча этой пары состоится 23 апреля в 19:30 по московскому времени.