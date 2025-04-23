Студентам Уфы предложили альтернативу закрывающемуся на ремонт парку Ленина

В Уфе в связи с предстоящим двухлетним закрытием парка Ленина на масштабную реконструкцию, городские власти предложили студентам три альтернативные локации для занятий физической культурой.
Как заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, для тренировок можно использовать территорию парка Аксакова, набережную реки Белой и площадку возле Конгресс-холла «Торатау». Он подчеркнул, что эти пространства обладают достаточной вместимостью для занятий спортом.
Напомним, что реконструкция исторического парка, основанного в XIX веке, начнется 12 мая. В ходе работ будут сохранены все объекты, имеющие культурную ценность, а также появится амфитеатр, современная детская площадка и восстановленная колоннада.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.