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В селе Владимировка Хворостянского района пожарные потушили три тонны соломы

Утром в селе Владимировка Хворостянского района случился пожар, в результате которого сгорело 10 тюков соломы (около 3 тонн).

Утром в селе Владимировка Хворостянского района случился пожар, в результате которого сгорело 10 тюков соломы (около 3 тонн). Информация о возгорании поступила в пожарно-спасательную часть № 121 Отряда № 45 в 10:51.

На место происшествия были направлены два пожарных расчета. Пожарные быстро отреагировали и сразу подали воду на тушение. Локализация огня была объявлена в 11:11, а открытое горение удалось ликвидировать к 12:04. Полная ликвидация последствий пожара была зафиксирована в 13:48.

К счастью, пострадавших и погибших нет. В настоящее время устанавливается причина возгорания.