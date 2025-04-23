В селе Владимировка Хворостянского района пожарные потушили три тонны соломы

На место происшествия были направлены два пожарных расчета. Пожарные быстро отреагировали и сразу подали воду на тушение. Локализация огня была объявлена в 11:11, а открытое горение удалось ликвидировать к 12:04. Полная ликвидация последствий пожара была зафиксирована в 13:48.