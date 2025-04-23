Суд арестовал подростков, избивших ребенка в школе в Новой Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд отправил под арест двоих подростков, избивших в школе ученика за его внешний вид, сообщает столичный СК РФ.
«В Новой Москве по ходатайству следствия арестованы обвиняемые в избиении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.
Ранее оба были отчислены из школы. Также уволили директора учебного заведения.
Инцидент произошел 21 апреля в одной из школ Филимонковского района Москвы. Двое подростков из семей мигрантов избили ученика 8-го класса, сломав ему челюсть. Подростка увезли из школы в реанимацию. Кроме того, предварительно установлено, что на школьника напали из-за его внешнего вида. По факту случившего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.