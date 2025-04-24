В Самаре ребенок выпал из окна пятого этажа

В региональном ГУ МЧС самарцев призывают не оставлять маленьких детей одних дома с открытыми окнами. Кроме того, нельзя ставить диваны и стулья у окон, так как по ним ребенок может легко забраться на подоконник. Москитные сетки не удержат малыша от падения. Желательно поставить на окна блокираторы.