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В Самаре ребенок выпал из окна пятого этажа

Чудом обошлось без жертв.

Инцидент произошел накануне в доме по улице Победы. Из окна пятого этажа выпал мальчик 2023 года рождения, отмечают в региональном ГУ МЧС.

Чудом обошлось без жертв. Мальчик выжил, но попал в больницу. Подробности о его состоянии не сообщаются.

В региональном ГУ МЧС самарцев призывают не оставлять маленьких детей одних дома с открытыми окнами. Кроме того, нельзя ставить диваны и стулья у окон, так как по ним ребенок может легко забраться на подоконник. Москитные сетки не удержат малыша от падения. Желательно поставить на окна блокираторы.