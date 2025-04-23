Подростки на питбайке влетели в автомобиль в посёлке Лопатино и получили травмы

ёёВечером в поселке Лопатино произошла авария с участием 15-летнего подростка на питбайке Darex, который столкнулся с припаркованным автомобилем Volkswagen.
Инцидент случился около 18:10 возле дома № 7 на улице Б. Глубоковых, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной информации, как водитель, так и пассажир питбайка не были в защитной экипировке и шлемах. В результате ДТП оба подростка получили травмы и были госпитализированы.
Ранее «МК в Самаре» сообщал, что в Самаре на улице Победы из окна пятого этажа выпал 2-летний ребенок.
Также стало известно о том, что в Тольятти полиция нашла водителя, которые разъезжал по «пешеходке» набережной.
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