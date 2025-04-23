В Азовском районе произошел крупный ландшафтный пожар

В Азовском районе произошел ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 23 апреля в районе Обильненского сельского поселения.
По предварительной информации ведомства, пожар начался около 19 часов вечера. Очевидцы вызвали на место спасателей. Огонь стремительно распространялся по территории. Пламенем было охвачено порядка 450 квадратных метров сухой травы. Столб черного дыма было видно с трассы в сторону Батайска.
Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать пламя удалось в 20:53. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 18 спасателей и пять спецмашин.