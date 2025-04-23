В Азовском районе произошел крупный ландшафтный пожар

По предварительной информации ведомства, пожар начался около 19 часов вечера. Очевидцы вызвали на место спасателей. Огонь стремительно распространялся по территории. Пламенем было охвачено порядка 450 квадратных метров сухой травы. Столб черного дыма было видно с трассы в сторону Батайска.