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В Ростове из-за резкого торможения автобуса пострадала пассажирка

В Ростове пассажирка автобуса пострадала из-за резкого торможения транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел неприятный инцидент с пассажиркой автобуса — женщина получила травмы при резком торможении транспорта на проспекте Стачки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 23 апреля.

По предварительной информации регионального ведомства, водитель автобуса «Лотос» 46 лет во время движения резко затормозил у дома № 59. В результате чего 45-летняя пассажирка не удержалась и упала в салоне.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, — сообщили в региональном ведомстве.