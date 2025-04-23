В Ростове из-за резкого торможения автобуса пострадала пассажирка

В Ростове-на-Дону произошел неприятный инцидент с пассажиркой автобуса — женщина получила травмы при резком торможении транспорта на проспекте Стачки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 23 апреля.
По предварительной информации регионального ведомства, водитель автобуса «Лотос» 46 лет во время движения резко затормозил у дома № 59. В результате чего 45-летняя пассажирка не удержалась и упала в салоне.
Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, — сообщили в региональном ведомстве.