Ранее Россия уже заключала долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве с другими странами, в частности, недавно Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с Ираном сроком на 20 лет, который охватывает сотрудничество в различных сферах. Такие инициативы направлены на укрепление экономических и политических связей России с ключевыми международными партнерами.