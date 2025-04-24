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Песков рассказал, как Россия отреагирует на базы НАТО в Финляндии

Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности в связи с размещением военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что будет делать РФ если Финляндия начнет размещать базы НАТО.

Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности в связи с размещением военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил Песков в интервью французскому изданию Point.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия всегда стремилась поддерживать добрососедские отношения с Финляндией и не была инициатором ухудшения диалога. Однако после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и наращивания военной инфраструктуры альянса в этих странах, отношения между Москвой и Хельсинки значительно осложнились.