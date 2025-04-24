Песков рассказал, как Россия отреагирует на базы НАТО в Финляндии

«У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил Песков в интервью французскому изданию Point.