Песков рассказал, как Россия отреагирует на базы НАТО в Финляндии

Песков рассказал, что будет делать РФ если Финляндия начнет размещать базы НАТО.
Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности в связи с размещением военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил Песков в интервью французскому изданию Point.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия всегда стремилась поддерживать добрососедские отношения с Финляндией и не была инициатором ухудшения диалога. Однако после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и наращивания военной инфраструктуры альянса в этих странах, отношения между Москвой и Хельсинки значительно осложнились.