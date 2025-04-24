После землетрясения в Турции зафиксировано почти 130 афтершоков

Власти сообщают об ограниченных разрушениях — обрушилось лишь одно пустующее здание в районе Фатих. Несмотря на масштаб подземных толчков, серьёзных повреждений инфраструктуры удалось избежать. Однако землетрясение вызвало панику среди жителей и гостей города. Находившиеся в Стамбуле россияне отмечали, что в момент толчков город охватила хаотичная эвакуация, а сотовая связь временно перестала работать.
По последним данным, в результате инцидента пострадали более 230 человек, но, к счастью, обошлось без погибших. Местные власти и службы экстренного реагирования продолжают мониторить ситуацию, готовясь к возможным новым подземным толчкам.