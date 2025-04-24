Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После землетрясения в Турции зафиксировано почти 130 афтершоков

В Стамбуле продолжаются последствия мощного землетрясения магнитудой 6.2, произошедшего 23 апреля. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, к 17:55 по местному времени было зафиксировано уже 127 афтершоков, включая один особенно сильный толчок магнитудой 5.9.

Источник: Life.ru

Власти сообщают об ограниченных разрушениях — обрушилось лишь одно пустующее здание в районе Фатих. Несмотря на масштаб подземных толчков, серьёзных повреждений инфраструктуры удалось избежать. Однако землетрясение вызвало панику среди жителей и гостей города. Находившиеся в Стамбуле россияне отмечали, что в момент толчков город охватила хаотичная эвакуация, а сотовая связь временно перестала работать.

По последним данным, в результате инцидента пострадали более 230 человек, но, к счастью, обошлось без погибших. Местные власти и службы экстренного реагирования продолжают мониторить ситуацию, готовясь к возможным новым подземным толчкам.