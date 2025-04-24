После землетрясения в Турции зафиксировано почти 130 афтершоков

В Стамбуле продолжаются последствия мощного землетрясения магнитудой 6.2, произошедшего 23 апреля. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, к 17:55 по местному времени было зафиксировано уже 127 афтершоков, включая один особенно сильный толчок магнитудой 5.9.