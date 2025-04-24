Klix: Додика попытались арестовать

В феврале суд приговорил Додика заочно к году тюрьмы и шести годам запрета на служебную деятельность за несоблюдение решений «высокого представителя», а в марте прокуратура предписала его арест. Сам Додик ранее заявлял, что опасается покушения при задержании, и утверждал, что западные политики оказывают на него давление с требованием уйти из политики.