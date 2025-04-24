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Умер раненный при атаке ВСУ на ЛНР журналист «Звезды» Никита Гольдин

В больнице скончался Никита Гольдин, военный корреспондент телеканала «Звезда». Об этом сообщили в газете «Красная звезда». Он был тяжело ранен 25 марта в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время обстрела ВСУ. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти.

Источник: Life.ru

Как сообщал Life.ru, тогда в зоне специальной военной операции погибли трое российских журналистов. Это оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак. Никита Гольдин также ехал в этой машине и получил серьёзные осколочные ранения. Его госпитализировали в критическом состоянии. Трагедия произошла в посёлке Михайловка в ЛНР во время вражеского обстрела. По факту гибели журналистов возбудили уголовное дело.