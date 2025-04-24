Два топа американской политики устроили грязную потасовку в Белом доме

«На прошлой неделе Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США», — говорится в сообщении издания. Один из очевидцев рассказал, что «в зале Западного крыла собрались два миллиардера среднего возраста, которые думали, что это рестлинг».